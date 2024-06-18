إقبال كبير على متحف كفر الشيخ خلال عيد الأضحى.. ورش فنية وندوات وأنشطة

شهد متحف كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف أنحاء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

تنظيم الفعاليات والورش الفنية

ونظم المتحف عدد من الفعاليات، والورش الفنية، والندوات التعليمية، والأنشطة، والألعاب الترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى تقديم شرح ميداني للزائرين على مدار الساعة.

وقال أسامة فريد عثمان مدير عام متحف كفر الشيخ إنّ المتحف استقبل عدداً كبيراً من الزوار من شتى أنحاء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، بالتزامن مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، مما يدل على شغف واهتمام المصريين والسائحين بالمتحف الذي يضم نحو 1200 قطعة أثرية.

وأكد «عثمان»، إنّ المتحف يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين على مدار اليوم من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، وتبلغ أسعار تذاكر الزيارة 20 جنيهاً للمصريين و10 جنيهات للطالب المصري، و180 جنيهاً للأجانب و90 جنيهاً للطالب الأجنبي، لافتاً أنّه يجري تنظيم عملية دخول الزائرين، وتخصيص مرشد سياحي مع كل فوج لتقديم شرح وافي عن كل قطعة أثرية، إضافة إلى تخصيص ممرات لذوي الهمم.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.