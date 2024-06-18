خلال إجازات العيد.. مراكز شباب كفر الشيخ تسحب البساط من الأماكن العامة

وضعت مراكز شباب كفر الشيخ، خريطة برامج وفعاليات «غنائية وفنية»، طوال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر».وخلال اليومين الماضيين، ساهمت المبادرة في إدخال البهجة والسعادة على نفوس الأطفال والأهالي في مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بتوجيهات ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استقبال 250 ألف مواطن على مدار اليومين السابقين

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مراكز شباب المحافظة بالمراكز والمدن والقرى استقبلت ما يزيد عن 250 ألف مواطن على مدار اليومين السابقين من مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر»، وتزيد على مدار اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك، نظراً لإعداد مراكز الشباب عروضا فنية وحفلات غنائية ومسرحا للعرائس، فضلا عن وجود أشهر الشخصيات الكارتونية.

مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر»

وأكد «محروس» لـ«الوطن»، أنّ مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر» أثبتت قدرة مراكز الشباب على جذب جميع الفئات العمرية لقضاء الإجازة بها متفوقة على منافسيها من الأماكن العامة كونها تُقدم خدمات متنوعة ومتميزة وبالمجان لروادها.

وأشار إلى أن فريق عمل المديرية بالغرفة المركزية يعكف على متابعة تطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة والملاعب لحماية المشاركين على مدار الساعة، لافتًا إلى أن المتابعة الفنية من جانب الإدارة العامة للشباب والمركز الإعلامي بالمديرية مستمرة حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، للوقوف على مدى نجاح المبادرة.

وتضمن الفقرات، داخل مراكز الشباب، عروضا لـ«التنورة» و«الأراجوز»، والتي تجذب الأطفال، فضلا عن فقرات غنائية أخرى للشباب.