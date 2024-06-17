مجازر كفر الشيخ تستقبل 1300 أضحية خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ 16 مجزراً بمراكز ومدن وقرى المحافظة، استقبلت 1300 أضحية متنوعة، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، سواء كانت للمواطنين أو لجمعيات أهلية.

وأشار في بيان، إلى أنه جرى تقديم كل الخدمات مجانا، مع توصيل اللحوم بـ5 سيارات تابعة لمديرية الطب البيطري مجاناً أيضًا، موجها الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي ساعدت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمديرية.

المحافظ يُشيد بكل الجمعيات والمؤسسات المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشاد المحافظ، بكل الجمعيات والمؤسسات المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مثنياً على الدور الذي تنفذه تلك الجمعيات في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، خاصةً خلال المناسبات.

استقبال الأضاحي بالمجان

وأنهت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، في وقت سابق كافة استعداداتها، لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024، مع الإشراف البيطري الكامل، وفحص اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وخلوها من الأمراض.