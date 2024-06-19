تفسير حلم الاستغاثة في المنام.. تخطي صعوبات أم ضغوط وهموم؟

عادة ما يحلم بعض الأشخاص بالاستغاثة من شيء ما في المنام، أو بالأخرين ليساعدوهم للخروج من ورطة ما أو لإنقاذهم من أمر ما.

والمشكلة في الحلم لها العديد من الدلالات، فعندما تراها المرأة يكون لها تفسير، وهناك تفسير أخر للعزباء أو الرجل عندما يرى هذا الأمر، فما تفسير حلم الاستغاثة في المنام دلالة على خير أم شر؟.

تفسير حلم الاستغاثه في المنام

وفّسر ابن سيرين في كتاب تفسير الأحلام تفسير حلم الاستغاثه، بأنه قد يكون دلالة على زوال هموم الشخص الحالم وتمتعه بحياة هادئة ومستقرة، وقد تدل على الحظ السعيد الذي يناله الشخص حالم في حياته، فحال مشاهدة الشخص في المنام أنه يقوم بالصراخ للاستغاثة والنجدة، فذلك يرمز لانتهاء الخلافات والعداوة بينه وبين أشخاص مقربين منه.

وقد تكون له دلالة على قدرة الشخص الحالم على تحقيق أحلامه وطموحاته ووصوله لمراده، أو إشارة للسعادة والراحة التي يشعر بها في حياته، أو رمز لشخصيته القوية التي يتمتع بها في الحقيقة، أما إذا كانت صاحبة الحلم فتاة عزباء فقد تكون دلالة على تخطيها الصعوبات التي عطلت نجاحها في عملها أو حياتها، وقدوم الأفراح والمناسبات السعيدة إليها قريبًا.

تفسير حلم الاستغاثه للعزباء

وحال رأت الفتاة العزباء أنها تستنجد بشخص تعرفه، فهذا دلالة على انفصالها عن حبيبها بسبب كثرة الخلافات والمشاحنات التي تقع بينهم، والاستغاثة بشخص معروف في المنام للعزباء، دليل على حالتها النفسية السيئة ورغبتها في مساعدة أحد لها مما ينعكس على أحلامها.