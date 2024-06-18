«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 4199 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، خلال احتفالية في مقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونظّمت وزارة الداخلية فعاليات احتفالية بعيد الأضحى، بحضور عددٍ من رجال الدين المسيحي؛ لمشاركة النزلاء الاحتفال، وتقديم التهنئة لهم بما يُعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى.

وكما أفرج عن عدد من النزلاء الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024، تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب أهالي المُفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير في سلوكيات أبنائهم، وقدّموا الشكر لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.