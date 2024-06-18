بيت الزكاة والصدقات يستعد لتوزيع 300 طن لحوم على المستحقين غدا

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن استمرار ذبح أضاحي العيد «العجول والخراف» على مدار اليوم ثالث أيام عيد الأضحى.

حملة صك الأضحية

وأوضح بيت الزكاة والصدقات، في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار حملة «صك الأضحية» لعام 2024، تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًا» بهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وتوكيل «بيت الزكاة والصدقات» في أداء شعيرة الأضحية لتوصيل لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأشد احتياجًا في جميع المحافظات، إضافة لأشقائنا الفلسطينيين المصابين وذويهم الذين جاءوا لمصر بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

توزيع 300 طن من اللحوم

وأوضح بيت الزكاة والصدقات، أنه سينتهي من ذبح الأضاحي غدًا الأربعاء، والبدء في خطة توزيع نحو 300 طن من اللحوم بعد تجهيزها وتعبئتها لتوزيعها على أكثر من 300 ألف أسرة مستحِقة في جميع المحافظات، فضلًا عن تسليم كل مُضحٍ نصيبه من صك الأضحية، وهو عبارة عن 10 كيلو لحوم بلدي.