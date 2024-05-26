برامج بيت الزكاة والصدقات يغطي احتياجات 800 أسرة في الشرقية

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المرحلة الثانية من خطته التنموية لشهر مايو 2024، لمناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية بقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بمحافظة الشرقية بتغطية احتياجات 811 أسرة من برامج سند لتقديم الإعانات الشهرية، وستر وغطاء وبرنامج صحة لتقديم العلاج للمرضى غير القادرين ووصلات المياه والغارمين لسداد الديون والإطعام لتقديم المساعدات الغذائية للأسر الاولى بالرعاية لمساعدتها على تحمل الظروف الاقتصادية وبرنامج همه لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة.

برنامج ستر وغطاء

وأكد بيت الزكاة والصدقات، في بيانه، إدراج 99 أسرة بالقريتين ضمن برنامج سند لتقديم الإعانات الشهرية لها نظرًا لانخفاض الدخل، وتوزيع أجهزة كهربائية على 273 أسرة ضمن برنامج ستر وغطاء عبارة عن ثلاجات وغسالات وبوتاجازات ومراتب وأسرة منزلية ، فضلًا عن البدء في تركيب 36 وصلة مياه نقية لمنازل الأولى بالرعاية وترميم 69 منزلا، وتقديم العلاج لعدد 36 حالة مرضية وتقديم 290 عبوة مواد غذائية وفك كرب 3 غارمين.

القرى المصرية

أوضح البيان أن بيت الزكاة والصدقات يحرص على تحقيق مستوى معيشي جيد للأسر الأولى بالرعاية من أهلنا في القرى المصرية الأكثر فقرًا، وتوجيه أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت في المصارف الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: «إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ» [التوبة: 60].