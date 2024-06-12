طرق شراء صكوك الأضاحي من بيت الزكاة والصدقات المصري

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يواصل بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، توزيع لحوم الصدقات على الأسر الفقيرة والمستحقة طوال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، كما يستمر في توزيع لحوم الأضاحي بداية من أول أيام العيد.

أسعار صكوك الأضاحي من بيت الزكاة والصدقات المصري

وعن أسعار صكوك الأضاحي البلدي من اللحوم البلدية «الخراف- والبقري» من بيت الزكاة والصدقات المصري، جاءت كالتالي:-

- صك اللحوم من العجول البلدي 11 ألف جنيه.

- صك لحوم الأضاحي من الخراف البلدي 12 ألفًا و500 جنيه.

طرق دفع صكوك الأضاحي من بيت الزكاة والصدقات

- الدفع المباشر عبر مندوب من خلال الاتصال على رقم 15111.

- الموقع الإلكتروني https://baitzakat.org.eg/donationChannels/#5-

طرق دفع صكوك الأضاحي فى حسابات بنك مصر

وحرص بيت الزكاة والصدقات المصري، على توفير أكثر من حساب بنكي بالجنيه والعملات الأجنبية لشراء صكوك الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك أو للتبرع، وذلك من خلال الحسابات التالية في بنك مصر:-

حساب صكوك الأضاحي بالجنيه المصري

4750199000000546EG050002047504750199000000546

صكوك الأضاحي بالدولار

4750120000000133EG640002047504750120000000133-

صكوك الأضاحي باليورو

4750130000000039EG180002047504750130000000039-

حساب لحوم الصدقات بالجنيه المصري

4750199000000557EG960002047504750199000000557