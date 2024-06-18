محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء مطعم في الممشى السياحي

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عددا من أصحاب المطاعم والكافتيريات بالمحافظة، لمناقشة مقترح لأفضل براند للمطعم الجديد بالممشى السياحي، وذلك ضمن مخطط تطوير الممشى السياحي على أعلى مستوى، ضمن خطة المحافظة لتطوير مناطق الجذب السياحي، والذي يأتي استكمالا لما تشهده بورسعيد من طفرة في قطاع السياحة.

تحقيق رواج سياحي

واستمع المحافظ لآراء الشباب من أصحاب المطاعم والكافتيريات ببورسعيد وعدد من جهات السياحة ببورسعيد حول إمكانية تنفيذ عمل يليق بالمنطقة سياحيا، ويسهم في تحقيق رواج سياحي، ويعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد أمام السائحين.

كما استعرض المحافظ تصميم المطعم الوحيد القائم بالممشى السياحي الذي يأتي بشكل عالمي لينافس المطاعم الأوروبية في التصميم بروح شرقية، كما أنه موقع نادر بالنسبة لقارة إفريقيا والعالم على مدخل قناة السويس.

تطوير الممشى السياحي

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شارع فلسطين والممشى السياحي تأتي بتكلفة 127 مليون جنيه، وتضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن تنفيذ الأعمال بمنطقة الممشى السياحي ستكون على أعلى كفاءة لتليق بمدخل قناة السويس، مؤكدا أنه سيجري دراسة المقترح والآراء التي تم مناقشتها للتوصل لأفضل عمل يتناسب مع طبيعة المنطقة السياحة والاقتصادية.