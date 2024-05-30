محافظ بورسعيد يوجه بتطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الممشى السياحي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، الذي يجري تطويره على أعلى مستوى، ضمن خطة تطوير مناطق الجذب السياحي، استكمالا لما تشهده بورسعيد من طفرة في قطاع السياحة، رافقه خلالها المهندس عماد البرشا وكيل وزارة الإسكان، ولمياء الجيار رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات.

أماكن جلوس ومسطحات خضراء بالممشى السياحي

أشار محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالًا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيجري إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة، من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

بانوراما متكاملة مع الممشي الجديد

كما وجه محافظ بورسعيد، بالبدء في تطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الممشى السياحي، ليشكل بانوراما متكاملة مع الممشى الجديد، يليق بالمكان الذي يتواجد به بمدخل قناة السويس.

يذكر أن محافظة بورسعيد، شهدت الفترة الأخيرة تطورا في الخطة السياحية، من خلال إنشاء وتطوير أماكن جذب سياحية، لاستقبال رحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مختلف الجنسيات على متن السفن السياحية، التي تحرص على زيارة بورسعيد قبل التوجه إلى المحافظات الساحلية.