طلاب الإعدادية في الغردقة يحتفلون بانتهاء الامتحانات.. «راحوا الممشى السياحي»

عبّر طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر عن فرحتهم بأداء امتحان مادة العلوم، آخر امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، من خلال توجههم إلى ممشى النصر السياحي وسط مدينة الغردقة للاحتفال.

فرحة طلاب البحر الأحمر بانتهاء الامتحانات

وقال الطالب محمود حمدي، إن آخر امتحانات الشهادة الإعدادية كان جيدا، معبرا عن سعادته بانتهاء الامتحانات، وهو ما أكده أيضا زميله أحمد أشرف، الذي أشاد بأداء مراقبي اللجان، موجها لهم الشكر على انتظام العملية الامتحانية.

فيما أضاف محمد علي طالب بالصف الثالث الإعدادي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه سعيد بانتهاء الامتحانات اليوم، حيث توجه مع زملائه إلى الممشى السياحي بشارع النصر بالغردقة، مكافأة لهم بانتهاء الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

ومن جانبه أشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية سارت في ظل توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤكدا التزام رؤساء اللجان والملاحظين بتنفيذ التعليمات طوال فترة الامتحانات.

ولفت إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق غرفة عمليات البحر الأحمر أي شكوى بخصوص سير الامتحانات، موكدا حصول كل طالب على حقه مع توافر الشفافية والعدالة في عملية التصحيح