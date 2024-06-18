متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى.. اختلفت المذاهب

متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى؟ من الأسئلة التي تهم كثير من المسلمين، مع حلول ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ إن التكير من سنن ومظاهر العيد، كما أن التكبير في أيام التشريق وبعد الصلوات في هذه الأيام المباركة ، من الأمور التي اختلف الفقهاء على حكمها مع اتفاقهم على مشروعيته في أيام التكبير لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أيّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ .

متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى

واجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى أن الفقهاء اختلفوا في وقت التكبير فبالنسبة للبدء فإنه باتفاق الفقهاء يكون قبل بداية أيام التشريق، مع اختلافهم في كونه من ظهر يوم النحر كما يقول المالكية وبعض الشافعية، أو من فجر يوم عرفة كما يقول الحنابلة وعلماء الحنفية في ظاهر الرواية وفي قول للشافعية.

وأوضحت دار الإفتاء عن متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى، أنه بالنسبة للختم فعند الحنابلة والقاضي أبي يوسف والعلامة محمد من الحنفية وفي قول للشافعية يكون إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المالكية فإنهم يذهبون في المعتمد إلى أن يختم بالتكبير بصبح آخر أيام التشريق.

تكبيرات عيد الأضحى

وأكدت الدار فيما يخص متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى أن التكبير سنة عند جمهور الفقهاء، يبدأ قبل بداية أيام التشريق، على اختلاف في بدايته بين ظُهْرِ يوم النَّحْرِ وفجر يوم عرفة، ونهايته يكون عصر آخر أيام التشريق.