5 نصائح للتخلص من إمساك القولون العصبي.. تجنب المعجنات والسكريات

القولون العصبي أو متلازمة القولون المتهيج، أحد اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة وطويلة الأمد، ويؤثر على الأمعاء الغليظة، ويسبب مجموعة من الأعراض المختلفة التي قد تعيق المريض عن أداء مهامه اليومية بصورة طبيعية، كآلام وتشنج البطن والإمساك أو الإسهال مع الشعور بالغثيان واضطراب حركة الأمعاء، وفقا لما ذكره موقع WebMD الطبي.

احذر المعجنات والسكريات

يعتبر القولون العصبي المصاحب للإمساك ضمن أنواع القولون العصبي الشائعة، والذي يحدث لعدة أسباب، بحسب الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والبكتيريا والتغذية العلاجية بجامعة القاهرة، أولها القلق والتوتر، كما يتسبب تناول المسكنات ومضادات الحموضة بكثرة في ظهور أعراض القولون العصبي، ويزيد تناول المعجبات والطعام عالي السكريات من احتمالية الإصابة بالقولون العصبي ومضاعفاته كذلك.

نصائح لعلاج إمساك القولون العصبي

ويمكن علاج إمساك القولون العصبي من خلال اتباع مجموعة من النصائح التي أوضحتها الدكتورة نهلة عبد الوهاب لـ«الوطن»، كالتالي:

تناول الألياف القابلة للذوبان: ينبغي على المريض إضافة الألياف الصحية القابلة للذوبان إلى نظامه الغذائي، كالشوفان والفاصوليا والفواكه الحمضية، لأنها تخفف من أعراض إمساك القولون العصبي.

شرب النعناع والينسون: يمكن للمريض الاعتماد على تناول مشروب النعناع والينسون كعلاج منزلي، للتخفيف من آلام البطن وأعراض القولون العصبي منها الإمساك.