وائل كفوري يطرح البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة «حلو الحب» (فيديو)

طرح المطرب وائل كفوري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لأغنية «حلو الحب»، والمقرر طرحها الخميس المقبل.

موعد طرح أغنية وائل كفوري الجديدة

ونشر وائل كفوري البرومو الدعائي للأغنية، وعلق عليه قائلا: «حلو الحب الخميس المقبل الساعة 4 بتوقيت بيروت».

أغنية أوعى تخاف لوائل كفوري

وحقق «كفوري» مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية «أوعى تخاف»، إذ احتفل مع جمهوره عبر ستوري «انستجرام»، بتحقيق 20 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي، وتمّ طرحها على جميع المنصات الموسيقية.