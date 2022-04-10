كلمات أغنية في القلب مكانك وائل كافوري.. «أنا قلبي معاك لقى سعادته»

تصدرت كلمات أغنية في القلب مكانك لوائل كافوري تريند السوشيال ميديا، وتحدث عنها الكثيرون، خصوصًا أنّ وائل كفوري يغني بالمصري، وتصدرت كلمات أغنية في القلب مكانك لوائل كافوري التريند، وبحث عنها الكثير من رواد منصّات التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية في القلب مكانك وائل كافوري

وتقول كلمات أغنية في القلب مكانك لوائل كافوري:

في قلب نحب معاه حياتنا وفي قربو بنحس براحتنا وبننسى كل العمر جنبه ويعوضنا حب كل وقت فاتنا

في قلب بيبقى هو بيتنا يفهمنا وكإنه مرايتنا ونغني ويّا بعض غنوة مليون لحظة حلوة جايّة في حكاياتنا

في القلب مكان ودنيا ثانية وسنين علشانه لسه جاية مع بعض نحس ثانية ثانية إننا عايشين

في مكان في القلب أنت خدته وأنا قلبي معاك لقى سعادته وده عمر جديد معاك بدأته في غمضة عين

في مكان يدخل قلبك من الدنيا بيشدَّك ياخذك عالمستقبل وتعيش أحلى سنين

في القلب مكان ودنيا ثانية وسنين علشانه لسه جاية مع بعض نحس ثانية ثانية إننا عايشين.

إعلانات شارك بها مطربين عرب

وائل كافوري ليس العربي الوحيد الذي يشارك في إعلانات رمضان، فتشارك نوال الزغبي بإعلان لأحد المستشفيات، كما شاركت إليسا في إعلان لأحد المجتمعات السكنية، وميريام فارس شاركت مع أبو، وأحمد حاتم في إعلان لأحد المجتمعات العمرانية، وآخرهم الشاب خالد الذي شارك في إعلان مع أحد البنوك مع محمد منير وأمير عيد مروان موسى.

أغاني وحفلات وائل كفوري

كان وائل كافوري أحيا الشهر الماضي حفل كامل العدد بدولة السعودية وحققت فيديوهات الحفل نسبة مشاهدة كبيرة على السوشيال ميديا، كما حققت آخر أغانيه نسبة مشاهدة كبيرة على السوشيال ميديا وحملت اسم «البنت القوية»، وحققت مشاهدات تجاوزت الـ120 مليون مشاهدة على يوتيوب.