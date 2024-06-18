مسؤول سابق بالبنتاجون: قلقون من تزويد كوريا الشمالية لروسيا بأسلحة نووية

قال برنت سادلر، مسؤول سابق في البنتاجون، من واشنطن، إن الشراكة والتقارب بين موسكو وبيونج يانج، يسبب مخاوف جديدة بالنسبة لواشنطن، وكان هناك الكثير من التدهور في العلاقات بين الغرب وروسيا، وعدد من القذائف الصاروخية والمدفعية التي قدمت لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، مشددا على أن الأمر الآخر الذي يثير مخاوف أمريكا هو احتمال تطوير أسلحة أكثر تقدما وغواصات وبعض القدرات والأنظمة النووية وتقديمها إلى روسيا.

الشراكة والتقارب بين موسكو وبيونج يانج

وأوضح «سادلر»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي كمال ماضي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التقارب العسكري من خلال تطوير الأسلحة، هو ما يثير مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه كان هناك على مدار عامين، حالة من الاستمرار في تدهور العلاقات الروسية مع دول العالم، ولذلك لجأت إلى الصين وكوريا الشمالية، للحصول على المزيد من القدرات العسكرية لكي تعوض النقص في مخزونها.

القيادة الصينية لديها علاقة ثلاثية وتحاول الحفاظ عليها

وشدد على أنه كان هناك قدرات لروسيا ومصادر عسكرية متنوعة، لمواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا، لافتا إلى أن القيادة الصينية لديها علاقة ثلاثية، وتحاول الحفاظ عليها، مع روسيا وكوريا الشمالية.