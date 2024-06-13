الإعلام الأمريكي يشن هجوما على البنتاجون بسبب التدريبات العسكرية الروسية في كوبا

رست مجموعة بحرية هجومية مكونة من 4 سفن حربية وغواصة نووية تابعة للأسطول الروسي الشمالي بميناء هافانا في كوبا، جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصفت مجلة «Responsible statecraft» الأمريكية، المهمة التدريبية الروسية بأنها رسالة واضحة من بوتين إلى أمريكا؛ مفادها أن روسيا قادرة على منازعتها في مجال نفوذها.

تفسيرات الإعلام الأمريكي للتدريبات الروسية الكوبية

وعلى الرغم من إصدار القوات المسلحة الثورية الكوبية بياناً بشأن القطع الحربية الروسية التي رست في ميناء هافانا، وقالت إنها تندرج تحت نشاط تدريبي بين صديقين تاريخين، وأنها زيارة تحترم القواعد الدولية التي تلتزم بها كوبا، وإعلان «البنتاجون» بأنه لا يوجد خطر قومي من تلك التدريبات، واكتفى بتحريك أسطوله البحري لمراقبة السفن الروسية، إلا أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة رأت أن هذه التدريبات استفزاز صريح من قبل موسكو لواشنطن وانتقدت ردة فعل الإدارة الأمريكية.

وقالت قناة «ABC» الأمريكية، إن التدريبات التي تشارك فيها قطع بحرية روسية مع كوبا على مقربة من الولايات المتحدة استفزاز صريح من موسكو للبيت الأبيض.

وانتقدت القناة ردة فعل وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، التي قللت بشكل كبير من تلك التدريبات.

فيما قالت صحيفة «The American Thinker»، إن الرئيس الروسي فلادمبير بوتين، بإرساله قطعه البحرية إلى كوبا بعث بإشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمكن فهمها بسهولة.

وأن رسو السفن الحربية الروسية على مقربة من السواحل الأمريكية، جاء رداً على سماح البيت الأبيض للأوكرانيين باستخدام أسلحته للهجوم على الأراضي الروسية.