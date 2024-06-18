«حياة كريمة» تدعم «بائع غزل البنات» بأجهزة كهربائية ومساعدات مالية وغذائية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة في محافظة سوهاج، تقديم أجهزة كهربائية وتروسيكل ومبلغا ماليا لصاحب فيديو «غزل البنات» ويدعى «محمد حسين»، وذلك في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتحسين معيشة الأسر ذات الدخل المحدود.

حياة كريمة تقدم أجهزة كهربائية وترويسكل لبائع غزل البنات

وقال العقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع.

وأضاف «كمال» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تسليم ثلاجة وغسالة وبوتاجاز ومساعدات غذائية ومبلغ مالي، لتحسين ظروف «محمد» المعيشية وتأمين حاجاته الأساسية.

دعم مادي لصاحب فيديو غزل البنات

وأشار مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إلى أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة، بل سيتم العمل على توزيع المزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات الغذائية في المستقبل للأسر الأكثر استحقاقا.

وتقدم صاحب واقعة «غزل البنات» بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة في سوهاج، على ما بذلته من دعم ومساعدات مالية وغذائية وعينية.