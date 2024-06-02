موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة سوهاج

تكثف مديرية التربية والتعليم بسوهاج أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، استعدادا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة سوهاج، خلال الأسبوع الجاري، كما حسمت المديرية الجدل حول سؤال «نيوتن» في امتحان اللغة العربية.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج، ورابط النتيجة، وكيفية تصحيح سؤال «نيوتن» في امتحان اللغة العربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج

ويترقب آلاف الطلاب والطالبات الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج، تزامنا مع ظهورها في عدة محافظات بالفعل، إذ يجري تكثيف أعمال التصحيح داخل 3 كنترولات فرعية «شمال» تضم إدارات طهطا وطما وجهينة، و«وسط» يضم إدارات سوهاج والمراغة وساقلتة وأخميم والمنشاة، و«الجنوب» يضم إدارات البلينا وجرجا ودار السلام، وذلك منذ الخميس الماضي، بحسب بيان مديرية التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2024

ويمكن للطلاب والطالبات معرفة درجاتهم بسهولة فور ظهورها، عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2024، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج «هنا».

- كتابة رقم الجلوس كاملًا والتأكد من صحته.

- الضغط على عبارة «بحث» والانتظار حتى تظهر النتيجة بالتفصيل.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سوهاج

وبحسب مديرية التربية والتعليم، فإنّ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سوهاج من المقرر أن يكون خلال الأسبوع الجاري، فور الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح والمراجعة، كما جرى حسم الجدل حول تصحيح سؤال «نيوتن» في امتحان اللغة العربية.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في بيان سابق، إنّه جرى الاتفاق على اعتبار الإجابتين صحيحتين فيما يخص عبارة اكتشاف العالم إسحق نيوتن نظرية الجاذبية الكونية، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات، بعد استشراف الجهات العلمية المختصة بينها كلية العلوم بجامعة سوهاج.