«حياة كريمة» تتكفل برعاية بائع غزل البنات وأسرته.. ودعمه بمشروع تمكين اقتصادي

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» تكفلها برعاية ببائع غزل البنات وأسرته، الذي تم تداول مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يلقي ببضاعته على الأرض بعد عجزه عن بيعها طوال اليوم.

توفير حياة كريمة لبائع غزل البنات وأسرته

وأوضحت المؤسسة في تصريحات لـ«الوطن» أنّها فور رؤيتها للفيديو تواصلت مع محمد صاحب المقطع المتداول، لتنفيذ مشروع تمكين اقتصادي له.

وأضافت «حياة كريمة» أن المكتب الميداني بالمحافظة الذي يتبع لها، زار منزل محمد اليوم لتقييم الحالة، وتحديد أنسب مشروع له واحتياجاته.