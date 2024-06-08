إعلان قائمة أوائل الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة سوهاج

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة سوهاج، بعد إعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية منذ ساعات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بنسبة نجاح تصل إلى 76%.

أوائل الشهادة الإعدادية 2024

وجاءت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج كالتالي:

المركز الأول: الطالبة شهد محمد علي، من معهد شطورة، بمجموع 98.4%.

المركز الثاني: الطالبة دينا عبد الله مصطفى، من معهد محمود عنبر النموذجي، بمجموع 98%.

المركز الثاني مكرر: الطالبة جنى عبد الرحمن، من معهد شطورة الابتدائي، بمجموع 98%.

وباقي المراكز جاءت كالتالي:

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الإعدادية الأزهرية

واعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اليوم، نتيجة الدور الأول لـ الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 177656 طالبا وطالبة، حضر منهم 173448 طالبا، وبلغ إجمالي الناجحين 133333 طالبا، بنسبة 76.87%، ومن لهم دور ثان 44321 طالبا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالدخول إلى الموقع الرسمي للأزهر الشريف من هنا ثم الانتقال إلى قسم «قطاع المعاهد الأزهرية» واختيار «نتائج الامتحانات»، بعد ذلك، يقوم المستخدم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة الكاملة والمفصلة.