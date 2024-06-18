«القاهرة الإخبارية»: المرأة الفلسطينية لا تعرف الاستسلام.. أيقونة الصبر والصمود

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أيقونة أمام العالم في الصبر والصمود.. المرأة داخل الأراضي الفلسطينية لا تعرف الاستسلام».

المرأة الفلسطينية ترفض الاستسلام

وجاء في التقرير إن المرأة الفلسطينية قوية ترفض الانهزام، أبية تتحمل بأسى مرارة الأيام، لا تقبل الانحناء للاحتلال، فأيا كان عمرها لا تعرف المرأة داخل الأراضي الفلسطينية الاستسلام.

وأضاف التقرير، أنه طوال الشهور الماضية تحملت النساء داخل قطاع غزة تداعيات العدوان والحصار، كما ظلت صامدة تؤازر عائلاتها منعا من الانهيار، وبين مئات الصور المختلفة التي تجلت فيها عظمة الفلسطينية، رسمت فتاة صغيرة منهم عمرها 17 عاما إحدى الصور البسيطة في التحمل والجلد، عبر إعالة أسرتها في تلك الظروف الحالكة لتمنعها من طلب المساعدة من الآخرين.

فتاة تؤسس مشروعا لسد احتياجات أسرتها

وقالت الفتاة الفلسطينية، إنها أسست مشروعا حتى تنفق على أهلها وتحميهم من العوز، إذ باعت قهوة وشاي، رغم صغر سنها.

تلك الصغيرة لم تأبه لغارات الاحتلال الغاشمة، لتسير على الشاطئ بالقرب من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وهي تبيع ما تبقى من الشاي والقهوة لسد حاجات أسرتها، بعد أن صنعتها داخل خيمتها بأبسط الوسائل البدائية