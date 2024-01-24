«لسه عايشة».. مأساة فتاة فلسطينية دهستها دبابة الاحتلال الإسرائيلي

حالة من الحزن والأسى، خيمت على رواد وسائل التواصل الاجتماعي، جراء الأحداث الراهنة في قطاع غزة، والتي تتعرض للقصف منذ قرابة الـ110 أيام على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وراح ضحيته آلاف الشهداء والمصابين، وأخيرا دهست دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي الفتاة «أمينة» في جريمة جديدة للاحتلال.. فما قصتها؟.

دهس عائلة فلسطينية تحت عجلات دبابات الاحتلال

عبر فيديو لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، نشره المصور الصحفي الفلسطيني بلال خالد، ظهرت الفتاة الفلسطينة أمينة غانم، تتحدث فيه عن المأساة التي تعرضت لها وأسرتها بعد أن دهستهم دبابة الاحتلال الإسرائيلي، وسط أحداث قطاع غزة.

بعينين تملأهما الدموع، ونبرة حزينة، قالت «أمينة»: «احنا دارنا من السقف القصديري، فالدبابات إجت مرة واحدة، هيك بدون سابق إنذار، وراحت داعسة عالدار وطابق علينا وتلفينا كلنا هيك في السقف، مشيت الدبابة علينا يجي 3 أو 4 مرات».

أمنية تروي مأساة تعرضها للدهس

«احنا كنا متخبين بعد ما الدبابات دهستنا ومشيت لكن الجنود شافونا وطلعونا، وجابونا على المدرسة» وفق الفتاة الفلسطينية، موضحة أن والدها وشقيقتها استشهدوا جراء الهجوم عليهم، وهي الناجية الوحيدة من عائلتها في ظل الأحداث الراهنة.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مع مقطع الفيديو المتداول، على نطاق واسع، وأشار بعض المتخصصين عبر المنشورات، إلى أن الفتاة صاحبة الـ13 عامًا، أصيبت بانفجار في الأوعية الدموية، من شدة الضغط، ووفقًا لموقع «مايو كلينيك»، فإن بعض حالات انفجار الأوعية الدموية قد تكون نتيجة اصطدام جسم غريب بالعين.