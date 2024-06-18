أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.. بأجر كامل

مفاجأة سارة تنتظر ملايين الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص، حيث إنه بمجرد انتهاء أيام إجازة عيد الأضحى، يوم الخميس المقبل 20 يونيو, ويعقبها يوم الجمعة والسبت 21 و22 يونيو، وهما عطلة أسبوعية رسمية، فيكون هؤلاء الموظفون على موعد مع أول إجازة رسمية بعد إجازة العيد، الأسبوع المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وموعدها الرسمي الأحد 30 يونيو 2024 ، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها الى يوم الخميس 4 يوليو، نهاية الأسبوع بعد المقبل.

الاحتفال بثورة 30 يونيو أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى

وكشفت الأجندة الرسمية لرئاسة الجمهورية الخاصة بالعطلات والإجازات الرسمية لعام 2024 ، أن أول إجازة رسمية بأجر كامل للمصريين ستكون بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، وتوافق رسميا يوم الأحد بعد المقبل، ولكن سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس 4 يوليو، لسابق صدور قرار وزراي من رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية التي تتصادف مع أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع لأسباب تتعلق بانتظام العمل بدولاب العمل الحكومي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.

إجازة ثورة 30 يونيو بأجر كامل للقطاعين الحكومي والخاص

جدير بالذكر أن الإجازات الرسمية الأخرى المتبقية خلال عام 2024 بسبب مناسبات دينية أو أعياد قومية واجتماعية، التي رصدتها الأجندة الرسمية للإجازات التي تصدرها مؤسسة رئاسة الجمهورية، من بينها إجازة رأس السنة الهجرية وتوافق يوم 8 يوليو 2024 ، ثم إجازة ذكرى الاحتفال بثورة 1952 وتوافق رسميا يوم الثلاثاء 23 يوليو، ثم إجازة المولد النبوي الشريف، وتوافق رسميا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2024، ثم ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 وتوافق رسميا يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 .

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، فإن هذه الإجازات الرسمية، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.