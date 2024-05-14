موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. اعرف عدد الإجازات المتبقية هذا العام

في كثير من الأحيان، يضطر الكثيرون من محبي السفر لقضاء عطلة صيفية لانتظار الإجازات الرسمية لضمها مع الإجازة الأسبوعية، حتى يتمكنوا من السفر خلال تلك الفترة، ومن بين تلك الإجازات إجازة رأس السنة الهجرية التي اقترب موعدها، مع اقراب العام من نهايته.

ولم تكن إجازة رأس السنة الهجرية الإجازة الرسمية الوحيدة المتبقية هذا العام، ولكن هناك إجازات أخرى أيضا، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد إجازة رأس السنة الهجرية، والإجازات الرسمية المتبقية هذا العام، والتي تأتي كالتالي:

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام يوافق يوم الاثنين 8 يوليو المقبل، ولكن قد يجري ترحيلها بناء على قرار مجلس الوزراء مثل ما جرت العادة، ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية.

الإجازات المتبقية في عام 2024

- وقفة عيد الأضحى تأتي إجازتها يوم الأحد الموافق 16 يونيو المقبل.

- عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الإثنين الموافق 17 يونيو، وتستمر حتى الخميس 20 يونيو.

- ثورة 30 يونيو تأتي يوم الأحد الموافق 30 يونيو.

- رأس السنة الهجرية تأتي لتوافق يوم الاثنين 8 يوليو المقبل.

- ثورة يوليو تأتي لتوافق يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو.

- المولد النبوي الشريف تأتي لتوافق يوم الاثنين 16 سبتمبر.

- حرب أكتوبر تأتي لتوافق يوم الأحد 6 أكتوبر.