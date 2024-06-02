موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. كم عدد أيامها؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، تزامنا مع الجو المعتدل يسعى عدد كبير من المواطنين لمعرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى وتوقيتها، للسفر والاسترخاء وقضاء عطلة ممتعة في العيد، إضافة إلى معرفة توقيت الذبح وكيفيته، والتخطيط للاحتفال مع الأهل والأصدقاء بطقوس وشعائر العيد، وفيما يلي موعيد إجازة عيد الأضحى 2024.

وطبقًا لحسابات معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإنّ شهر ذي الحجة سيأتي مباشرة بعد اقتران يحدث الساعة 2.39 مساءً بتوقيت القاهرة الموافق 29 من ذي القعدة 1445 هجريا، 6 يونيو 2024 ميلاديا، لذا تأتي وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

متى ستبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك؟

تعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك من أطول الإجازات التي يحصل عليها المواطنين هذا العام، إذ إنّ من المقرر أن تبدأ الإجازة من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 وهو عطلة أسبوعية رسمية، ويوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وقفة عرفات، ثم يأتي توزيع أيام الإجازة، كالتالي:

يوم الاحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى.

يوم الاثنين 17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى.

يوم الثلاثاء 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى.

يوم الأربعاء 19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى.

يوم الخميس 20 يونيو: بدلا من يوم السبت.

يوم الجمعة والسبت: إجازة رسمية.

كم عدد أيام إجازة عيد الأضحى؟

ووفقًا لهذا الترتيب سيكون عدد أيام إجازات عيد الأضحى المبارك هو الأطول للموظفين لعام 2024 حيث سيصل إلى 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين بالقطاعين الخاص والحكومي، وستكون تلك الإجازة مدفوعة الأجر.

ومن المقرر إعلان أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بشكل رسمي بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 هجريا، ومعرفة يوم الوقفة وبالتالي ستعلن الدولة أول أيام عيد الأضحى والإجازة الرسمية، التي من المرجح أن تكون أطول إجارة للموظفين.

وتختلف طرق الاحتفال بالعيد وقضاء الإجازة، إما بالسفر أو تبادل الزيارات العائلية، الخروج للتنزه في الحدائق العامة وعلى النيل والقناطر الخيرية من أكثر الطرق شيوعا للاحتفال بالعيد، الجو في منتصف شهر يونيو أيضا يشجع على السفر للبحر وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء.