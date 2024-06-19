محمود حميدة يسأل محبيه عن أدواره المستقبلة.. ماذا قال الجمهور؟

شعبية كبيرة يحظى بها الفنان محمود حميدة، وسط جمهوره الذي لا يمل من رؤيته على الشاشة، مهما عُرض العمل على التلفزيون، وبسبب تلك الشعبية المحببة له، رأى «حميدة» أن يستعين بجمهوره في اختيار أدواره الفترة المقبلة.

محمود حميدة يستعين بجمهوره

«ما هي الشخصية التي تتمنى أن تراني أؤديها في المستقبل؟» كلمات دونها الفنان محمود حميدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للاستعانة برأي جمهوره في اختيار الشخصيات المستقبلية، ووسط حالة من الحب للفنان الكبير، تفاعل الجمهور معه، وبدأ في سرد الشخصيات المناسبة له.

وكانت الأدوار الذي تمناها متابعي «حميدة» كالآتي: «دور مذيع مشهور جدًا وصاحب كلمة مؤثرة في الرأي العام»، «شخصية شاعر هتبقى جميلة أوي.. لأننا عارفين مدى حبك للشعر والشعراء»، «شخصية اللواء المرحوم البطل طلبة رضوان.. شخصية عظيمة لا يجسدها إلا فنان عبقري و عظيم»، «سيرة ذاتية لصالح سليم رحمه الله عليه»، «شخصيه عمرو ابن العاص»، «جلال الدين الرومي أو شمس التبريزي».

المطالبة بتجسيد شخصية محمود حميدة ذاتها

«محمد علي باشا»، «راجل ذو نفوذ وشراني وله ابن من ذوي الاحتياجات الخاصه يرعاه بعيدا عن الأعين ليكون عكس شخصيه الرجل الشري.. هتكون مثال حلو»، «الشيخ كشك عليه رحمة الله»، «رشدي أباظة»، «شخصيه إسلامية تاريخيه».

ولم تتوقف أمنيات الجمهور المحب للفنان محمود حميدة في اختيار الشخصيات المستقبلية، والذي تمنى أكثر أن يجسد شخصيته الحقيقية على الشاشة.