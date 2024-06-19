كريمة الحفناوي: الشعب المصري خرج ضد الإخوان حفاظا على هويته

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب المصري صبور للغاية، ويستطيع تخطي الأزمات، ولكنه لا يصبر إطلاقا على تغيير أو سرقة هويته المصرية، فضلا عن الاستيلاء على الحكم بشكل مستبد، كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين في فترة حكمها للدولة المصرية، الأمر الذي جعل الشعب يخرج بأكمله ضد ذلك النظام المستبد.

وأضافت الحفناوي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «خروج الناس في ثورة 30 يونيو كان أساسه أنه لا يمكن أن تحكم مصر بهذا الشكل، كما أن الجماعة لم تستطع مواجهة المواطنين في ذلك الحين، خاصة حين ظهرت حملة تمرد الشعبية، التي أظهرت الرفض الواسع لحكم الإخوان المسلمين».