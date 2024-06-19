كريمة الحفناوي: الإخوان يستخدمون أسلوب الشائعات لمحاربة معارضيهم

كشفت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تعامل الإخوان معها بعد معارضتها لنظام حكم الجماعة.

وقالت الحفناوي خلال لقائها ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «اشتكوا لزوجي الدكتور محمد حسن خليل، وهناك صيدلي زميلي اشتكى لزوجي، وقال له لماذا لا أرد على تليفوناتهم رغم الزمالة، والإخوان كانوا موجودين في هذا الوقت في نقابة الصيادلة وكانوا يقومون من منطلق مهني، ولدي معرفة كبيرة بكل زملائي ولكن العلاقات الانسانية شئ والاختلاف معك في السياسة شيء آخر، وكنت لا أحب أسلوبهم في التعامل مع الأحداث، بمعنى أنني مختلف معك أشوه صورتك».

وتابعت: «أنا كنت أراعي عدم خيانة العيش والملح، وكنت مصرية أصيلة متأثرة بكل التقاليد، ووجدت في الإخوان الخيانة وعدم مراعاة العيش والملح والكذب المتكرر، فكانت القضية بالنسبة لي أنني التزمت الصمت، والإخوان تيار انتهى بالنسبة لي تمامًا، مثل ما يقال: مسكت النوتة ومسحت الأرقام».

وأكملت: «الإخوان لديهم أسلوب الشائعات واستباحة الحياة الشخصية، ولكن لا يستطيعون استخدام هذا الأسلوب مع كل المعارضين، لأنني كنت معروفة في كل مراحل حياتي، حيث أدافع عن المظلومين وأحب وطني، ولكنني شاهدت هذا الأسلوب مع الآخرين».