كريمة الحفناوي: رفضنا ترشيح «مرسي» للحكم خوفا على مصر

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لم يكن هناك مشاكل مع الإخوان، وكانوا يجلسون معهم قبل ترشحهم للحكم، مشيرة إلى أنه خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية حضرها رموز للإخوان ومنهم الكتاتني، وقالوا إنهم لا يريدون أن يشاركوا في السلطة وكان ذلك قبل الانتخابات البرلمانية.

وأضافت الحفناوي، خلال حوارها ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إنها قالت في إحدى البرامج التي شاركت فيها إنهم لن يرشحوا محمد مرسي، ولا أحمد شفيق، مؤكدة أن ترشيحهم لمرسي كان بمثابة تسليمهم البلد للجماعة وسيتم أخونة الدولة كما أن «شفيق»، هو رمز من رموز النظام القديم وكانوا يرفضون ذلك.

وتابعت، أنه قبل الانتخابات البرلمانية كان هناك جمعة أطلقوا عليها «قندهار»، وخرج الإخوان فيها بأعلام سوداء تشبه أعلام تنظيم القاعدة ووقتها انتهى الكلام الحلو، والشواهد كانت تقول إن الإخوان امتلكوا الحكم وروجوا أنهم سيحكموا البلاد لـ500 عام على الطريقة العثمانية، وبعدها جاءت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لجامعة القاهرة وكانوا ينتظرون منه إعلان الخلافة الإسلامية ولكنه لم يفعل.