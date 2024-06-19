آخر كلمات محمد طارق طبيب المنوفية قبل وفاته: «ربنا يسامحني على أي حد ظلمته»

سادت حالة من الحزن الشديد في قرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الدكتور محمد طارق عن عمر يناهز 31 عاما، وهو طبيب في العناية المركزة بمستشفى ميت خلف.

وفارق الراحل الحياة، داخل مستشفى شبين الكوم الجامعي نتيجة هبوط حاد في السكر، حيث حاول الأطباء إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير

وشيع الآلاف من أهالي قرية بخاتي والقرى المجاورة لها الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر القرية بعد صلاة الجنازة عليه من مسجد فجر الإسلام، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهل القرية، الذي كانوا يشهدون له بحسن الخلق والسيرة الحسنة.

آخر لحظات حياته

قبل ساعات من وفاته، نشر الدكتور محمد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اللهم اغفر لي وارحمني وربنا يسامحني على أي حد ظلمته معايا ويجعل أمي في أعلى مكان في الجنة بقدر ما تحملتني»، ونشر بوست آخر يقول: «إبراء للذمة من كان له عندي مظلمة فليخبرني بها أو يتكرم ويعفو عني فرد المظالم في الدنيا أهون من الآخرة».

خطبته منذ شهر

وقال أحد أصدقاء طبيب المنوفية، إنه تقدم لخطبة طبيبة منذ شهر وكان في غاية السعادة بعد الخطوبة، وأنه يراه يوميا في المستشفي بصحة جيدة لا يعاني من أي مرض، وكان يحب الآخرين وعلاقته طيبه بزملائه والمرضى، الأمر الذي جعل الجميع يحزن على فراقه.