بعد 30 عاما في خدمة ضيوف الرحمن.. وفاة طبيب كويتي على جبل عرفات

أكثر من 30 عامًا قضاها الحاج الكويتي وليد إسماعيل إدريس، في خدمة ضيوف الرحمن بالسعودية، فطوال هذه السنوات كرس حياته من أجل تقديم الرعاية الصحية للبعثة الكويتية في الحج؛ ليشاء الرحمن أن يغادر الحياة قبل نهاية موسم حج 2024، تاركًا المهمة لغيره من رفقاء مهنة الطب.

وفاة حاج كويتي على جبل عرفات

كان الحاج وليد إسماعيل على علاقة طيبة بالحجاج عامة وبالوافدين الكويتيين بشكل خاص، وعندما سمعوا خبر وفاته سيطرت عليهم حالة من الحزن، انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورته ومنشورات النعي من حجاج تعاملوا معه عن قرب سواء من داخل الكويت أو خارجها.

ووفقًا لتقرير نشرته قناة «الإخبارية» السعودية، كان الحاج وليد إسماعيل، قد أخبر زملاءه المقربين في البعثة الكويتية، أنَّ هذا العام سيشهد آخر موسم له في خدمة الحجاج، إذ سيُحال على المعاش ومن الممكن أن يعود إلى وطنه الكويت، ولكن شاء القدر أن يبقى في الأرض التي عمل بها طوال 30 عامًا، إذ توفي على جبل عرفات في أثناء تأدية موسم الحج وفي الوقت نفسه خدمة ضيوف الرحمن.

توفي بملابس الإحرام ودُفن بمقابر الشهداء

رحل «إدريس» مرتديًا ملابس الإحرام وأُقيمت صلاة الجنازة عليه في الحرم المكي ودُفن في مقبرة الشهداء، وبحسب حديث أحد زملائه لقناة «الإخبارية»: «كان بيقول لنا دي آخر سنة هكون معاكم في الخدمة، وبعد كدة هتقاعد، وعمره كله كان خادم للحجاج والمرضى ومثل وزارة الصحة الكويتية، حتى لو كان تعبان عمره ما بيقول إنه تعبان».

فيديو بعد 30 عامًا في خدمة الحجاج..



وفاة الحاج الكويتي وليد إسماعيل إدريس بعد أن خدم ضيوف الرحمن في الحج لمدة تزيد عن 30 سنة



عبر مراسل #الإخبارية يوسف الحميد#يسر_وطمأنينة #الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/OslD2lh57D — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2024

حالة من الحزن الشديد سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته وجاءت التعليقات كالتالي: «الله يرحمه كان من الأطباء المعروفين في البعثة الكويتية والكل بيشكر فيه»، وأيضا «الله يرحمه كان من الأطباء المجتهدين»، و«ربنا يحسن خواتمنا مثله».

نعي وزارة الصحة الكويتية

وكانت وزارة الصحة الكويتية نعت الحاج وليد إسماعيل إدريس بعد وفاته، قائلة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى وزارة الصحة ممثلة في الوزير أحمد العوضي، ووكيل الوزارة عبدالرحمن المطيري، وجميع القياديين والعاملين في الوزارة، زميلهم شهيد الواجب وليد إسماعيل، إذ وافته المنية وهو محرم في المشاعر المقدسة، وفي خدمة حجاج بيت الله الحرام، ضمن الفريق الطبي في بعثة الحج الكويتية، سائلين الله العلي القدير أن يرحمه بواسع رحمته، ويتقبله ويجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ويجعل منزلته في عليّين، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».