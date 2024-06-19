الجامعات توضح موقف الخريجين غير المسددين للمصروفات الدراسية

تختتم الجامعات الحكومية والخاصة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 مطلع الشهر المقبل، وفقا للجداول الدراسية والخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

فيما كشفت مصادر مطلعة في الجامعات موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية في السنوات النهائية، قائلة: بالنسبة للطلاب غير المسددين للمصروفات فسيتم حجب نتائجهم لحين سداد قيمة المصروفات للفرق الدراسية المختلفة.

مصاريف الجامعات الحكومية

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بالنسبة لطلاب السنوات النهائية غير المسددين للمصروفات فسيتم حجب نتائجهم بالإضافة إلى منعهم من الحصول على أي أوراق أو حتى شهادة التخرج، لحين التسوية الكاملة للمصروفات الدراسية و سدادها، مشيرة إلى أن هناك حالات يتم التعامل معها من قبل مكاتب رعاية الشباب، شرط تقديم الأوراق المطلوبة التي تثبت عدم قدرتهم على سداد المصاريف.

وأشارت المصادر، إلى أن الجامعات ستبدأ مطلع أغسطس المقبل استعداداتها للعام الدراسي الجديد، بإجراء أعمال الصيانة الشاملة لكافة منشاتها من كليات ومعامل ومدرجات وقاعات التدريس والمدن الجامعية.