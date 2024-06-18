مصدر بـ«التعليم العالي»: إعلان مصاريف الجامعات الحكومية 2024 أغسطس المقبل

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن موعد الإعلان عن مصاريف الكليات 2024 للطلاب الجدد والقدامى بمختلف الفرق الدراسية، موضحة أنّه سيتم الكشف عنها خلال شهر أغسطس المقبل، تزامنًا مع فترة التقديمات للطلاب الجدد.

وأوضحت المصادر أنّ مجالس الكليات ستحدد خلال الاجتماع المقبل لكل منها قيمة المصاريف الدراسية، سواء للبرامج العادية أو الخاصة، مؤكدة أنّ جميع المصاريف مدعومة بالكامل من الدولة المصرية.

مصاريف الجامعات الحكومية 2024

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّه لم تُتخذ حتى الآن أي قرارات بشأن قيمة مصاريف الجامعات الحكومية 2024، مشيرة إلى أنّ الجامعات تبدأ منذ منتصف الشهر المقبل الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال الصيانة الشاملة للكليات والمدرجات وقاعات التدريس والمعامل وكذلك المدن الجامعية بعد الإخلاء، بجانب تأكيد تحديث المناهج الدراسية لمختلف الكليات والفرق الدراسية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية.

وتابعت المصادر بأنّ العديد من الكليات بدأت الكشف والإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح.