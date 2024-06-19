رئيس تشاد يعلن وقوع قتلى جراء انفجار مستودع ذخيرة بالعاصمة كتب: شريف سليمان 05:23 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024 انفجار أعلن الرئيس التشادي، وقوع قتلى جراء انفجار بمستودع ذخيرة عسكري بالعاصمة نجامينا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: انفجار مستودع ذخيرة يثير الرعب في تشاد.. قتيل ومصابين بكارثة نجاميا (فيديو) ألعاب نارية.. انفجار فضائي ضخم ينتظره العالم «يمكن رؤيته بالعين المجردة» «القاهرة الإخبارية»: سقوط ضحايا في جيش كوريا الشمالية جراء انفجار ألغام أرضية إصابة جنود كوريين شماليين في انفجار لغم على الحدود الجنوبية صعوبة التعرف على جثث جنود الاحتلال الإسرائيلي المقتولين في انفجار ناقلة انفجار عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة وأنباء عن وقوع إصابات انفجار تشاد القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان