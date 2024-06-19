انفجار مستودع ذخيرة يثير الرعب في تشاد.. قتيل ومصابين بكارثة نجاميا (فيديو)

أفادت «رويترز» بسقوط ضحايا، بما في ذلك قتيل واحد على الأقل، جراء انفجارات مستودع ذخيرة في تشاد.

وأعلن وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التشادية، عبد الرحمن غلام الله، أن حريقًا كبيرًا دمر مستودعًا للذخيرة العسكرية في العاصمة نجامينا.

وأظهرت فيدوهات تداولها رواد التواصل الاجتماعي، وقوع انفجارات عنيفة في نجامينا والتي أدت إلى حريق ضخم.

Explosions at Ammunition Depot in Chad's Capital



A major fire has triggered intense explosions at an ammunition depot near N'Djamena airport in Chad.



The blasts have scattered ammunition across a wide area, causing significant concern among local residents.



Footage shows… pic.twitter.com/VaLJKSrIqd — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 19, 2024

انفجارات عنيفة تهز تشاد

وأشارت وكالة «فرانس برس»، بأن دوي انفجارات عنيفة سمع في نجامينا، على بعد عدة كيلومترات من مستودع ذخيرة في منطقة جودجي بالقرب من مطار نجامينا.

وأكد عبد الرحمن غلام الله، وزير الدولة والمتحدث باسم الحكومة، وقوع حريق في مخزن ذخيرة عسكري يقع في جودجي، ما أدى إلى سلسلة من الانفجارات القويةـ وحثّ السكان على التحلي بالهدوء.

فيما حذرت السفارة الفرنسية في تشاد رعاياها من خلال رسالة، بضرورة البقاء في أماكن آمنة بعيداً عن النوافذ.

المنازل ترتجف من الانفجار

وقال أحد سكان الحي القريب من المستودع، إنه رأى ثلاثة جرحى في الشارع، تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى على دراجات نارية، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

ونشرت وسائل إعلام صورا لقذائف مدفعية مستهلكة سقطت في منازل الناس، وقال ساكن آخر، إن جاره صاحب متجر قتل بعد أن أصابته قذيفة.

وقال مصطفى أدوم محمد أحد السكان لرويترز عبر الهاتف: «الانفجارات العالية أيقظتنا».

وأضاف محمد: «كان منزلنا يرتجف كما لو كان أحدهم يطلق النار علينا، ثم رأينا نيرانا كبيرة في معسكر الجيش ودخانا وأشياء تنفجر في الهواء».

فيما أعلن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي عبر منشور على «فيسبوك»: «تسبب حريق في مستودع للبعثات في معسكر الاحتياطي الاستراتيجي في أضرار بشرية ومادية».

وأعرب ديبي عن حزنه قائلًا: «السلام على أرواح الضحايا، خالص التعازي للأسر المكلومة والشفاء العاجل للجرحى، سيتم فتح تحقيق لتحديد الأسباب والمسؤوليات».