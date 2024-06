انفجار مستودع ذخيرة يثير الرعب في تشاد.. قتيل ومصابين بكارثة نجاميا (فيديو)

أفادت «رويترز» بسقوط ضحايا، بما في ذلك قتيل واحد على الأقل، جراء انفجارات مستودع ذخيرة في تشاد.

وأعلن وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التشادية، عبد الرحمن غلام الله، أن حريقًا كبيرًا دمر مستودعًا للذخيرة العسكرية في العاصمة نجامينا.

وأظهرت فيدوهات تداولها رواد التواصل الاجتماعي، وقوع انفجارات عنيفة في نجامينا والتي أدت إلى حريق ضخم.

Explosions at Ammunition Depot in Chad's Capital



A major fire has triggered intense explosions at an ammunition depot near N'Djamena airport in Chad.



The blasts have scattered ammunition across a wide area, causing significant concern among local residents.



