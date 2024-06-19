«الأوقاف»: مقرأة لتلاوة سورة الكهف في 19 مسجدًا بعد صلاة المغرب غدا

تعقد وزارة الأوقاف تسع عشرة مقرأة لقراءة سورة الكهف عقب صلاة المغرب، غدًا الخميس، مشيرة إلى أن تنوع المساجد على مستوى المحافظات.

قراءة سورة الكهف

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن قراءة سورة الكهف غدا الخميس 20 يونيو بعد صلاة المغرب في المساجد التالية:

الجيزة: مسجد الاستقامة.

القليوبية: مسجد كريستال عصفور- بشبرا الخيمة.

الغربية: المسجد الأحمدي- بطنطا.

المنوفية: مسجد سيدي محمد شبل الأسود - بالشهداء

كفر الشيخ: المسجد الإبراهيمي - بدسوق

الشرقية: مسجد الفتح - بالزقازيق

الإسماعيلية: المسجد الإسماعيلي

دمياط: مسجد الرحمة - برأس البر

البحيرة: مسجد المحطة - بدمنهور

مطروح: مسجد سيدي العوام - بمطروح

شمال سيناء: مسجد النصر - بالعريش

جنوب سيناء: مسجد المصطفى - بشرم الشيخ

الفيوم: مسجد ناصر الكبير - بالفيوم

المنيا: مسجد سيدي الفولي - المنيا

الوادي الجديد: مسجد المجمع الإسلامي - بالخارجة

سوهاج: مسجد سيدي العارف بالله - سوهاج

الأقصر: مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري - بالأقصر

البحر الأحمر: مسجد الميناء الكبير - بالغردقة

قنا: المسجد القنائي - بقنا

أمسية ابتهالية

ولفتت وزارة الأوقاف إلى عقد أمسية ابتهالية عقب صلاة العشاء في مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.