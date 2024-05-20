159مسجدًا جديدًا تنضم لمقرأة الفجر وقراءة سورة الكهف

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المجموعة الثانية لمقرأة الفجر بالمساجد الكبرى عقب صلاة الفجر، وعددها 159 مسجدًا من المساجد التي ستعقد بها مقارئ الفجر وأيام انعقادها وشيخها القائم عليها ، ليصبح عدد المساجد المشاركة في مقرأة الفجر 316 مسجدًا حتى تاريخه.

جدول قراءة سورة الكهف

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله والعمل على حسن تلاوته ، وفي إطار تكثيف الأنشطة القرآنية المتنوعة، نشرت وزارة الأوقاف جدول قراءة سورة الكهف كاملة لكبار القراء خلال شهر مايو 2024م، وذلك كل جمعة الساعة العاشرة صباحًا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، والحادية عشرة صباحًا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مسجد الإمام الحسين

الجمعة 24/ 5/ 2024م

- القارئ الشيخ/ طه النعماني.

الجمعة 31/ 5/ 2024م

- القارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي.

ثانيًا: مسجد السيدة زينب

الجمعة 24/ 5/ 2024م

- القارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة.

الجمعة 31/ 5/ 2024م

- القارئ الشيخ/ كارم الحريري.