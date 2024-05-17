فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نور بين الجمعتين

ليلة الجمعة لها مكانة خاصة في الإسلام، وهناك العديد من الأعمال المستحبة التي يُفضل القيام بها لاغتنام بركتها، من أبرز هذه الأعمال قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد في الحديث النبوي الشريف: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»، «رواه الحاكم والبيهقي»، وهذه السورة تحمل العديد من العبر والدروس، وتجلب النور والهداية لمن يداوم على قراءتها.

أفضل أعمال يوم الجمعة بعد سورة الكهف

يستحب الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد قال: «أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة»، (رواه البيهقي)، كما يُستحب الدعاء والذكر والاستغفار، حيث إن ليلة الجمعة ويومها من الأوقات التي تُستجاب فيها الدعوات، وقيام الليل وقراءة القرآن عموماً أيضاً من الأعمال المٌستحبة في هذه الليلة، حيث تُعزز القرب من الله وتنشر الطمأنينة في النفس، كما يُفضل التبكير إلى صلاة الجمعة في صباح اليوم التالي، والاستعداد لها بالاغتسال ولبس أفضل الثياب.

حديث النبي عن سورة الكهف يوم الجمعة

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»، مشيرة إلى أنه يستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة، فإذا قرئت في هذا الوقت في المسجد تكون مستحبة، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا.