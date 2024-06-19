وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الأضحى

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، عن حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

واستعرض التقرير، حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع.

نتائج المتابعة الدائمة

كما استعرض التقرير، نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أي إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة.

وأوضح التقرير، أنه أثناء مرور المهندس رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا، والمهندس مدير عام صرف الغربية، تلاحظ ارتفاع منسوب المياه بمصرف ابشواي القديم بزمام هندسة صرف غرب المحلة بالغربية، حيث تم علي الفور الدفع بمعدات التشغيل الذاتى بإدارة صرف الغربية (لودر حفار - حفار دوسان ذراع طويل) لتطهير تغطية مصرف ابشواي القديم أمام قرية سجين بطول 400 متر، ما أدى لعودة المناسيب لوضعها الطبيعي.

وفور ورود بلاغ بإرتفاع مناسيب المياه بمصرف سنباط بزمام هندسة صرف بحرى زفتى بإدارة صرف الغربية قبل موقع السحارة الواقعة أسفل ترعة عمر بك، قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بالدفع بحفار الإدارة، والتعامل مع الموقف وتخفيض منسوب المياه للمستويات الآمنة.

وفور ورود بلاغ بحدوث إنسداد بسحارتي مصرف عمومي 8 بزمام هندسة طه الأمين بمحافظة البحيرة نتيجة للمخلفات التى ألقاها بعض الأهالى بالمصرف ، قامت أجهزة الإدارة العامة لصرف النصر على الفور بدفع المعدات والأفراد لتسليك كلا السحارتين لإمرار المياه بالمصرف بدون أى إزدحامات .

ووجه وزير الري باستمرار التنسيق بين قيادات هيئة الصرف و رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم الصرف بالمحافظات المختلفة ومسئولى الميكانيكا، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لمتابعة حالة المصارف الزراعية بجميع المواقع على مستوى الجمهورية.