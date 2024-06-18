وزير الري يتابع منسوب المياه خلال عيد الأضحى: تنسيق على أعلى مستوى

تلقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من أشرف درويش رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ والقائم بمهام رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه، لاستعراض الموقف المائي وحالة الري خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

حالة المناسيب أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه

واستعرض التقرير حالة المناسيب أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه والتي أظهرت وجود مناسيب كافية للاحتياجات المائية الحالية وأيضا لاستيفاء أي تصرفات إضافية حال وجود أي طلب إضافي على المياه من المنتفعين خلال أيام الاجازة، مع تحقيق تصرفات ودرجات مناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية وبما يستوفى كل الاحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر، كما يتمّ على مدار اليوم عمل الموازنات اللازمة ما بين تخفيض وزياده مناسيب وتصرفات الترع والرياحات الرئيسية طبقًا لمعدلات السحب من المنتفعين.

وتابع أنَّه يتم المرور بشكل دوري من جانب مؤولي الري بمختلف المحافظات ومهندسي الإدارة المركزية لشئون المياه لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، ومدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع وبما يضمن توصيل المياه لكل المنتفعين خلال فترة الأعياد.

متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية

كما يتمّ بشكل دائم متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية للاطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه، لتلبية الطلب الكبير على مياه الشرب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

ومع إقبال المواطنين على المدن الساحلية لقضاء فتره الإجازات والأعياد، توفر أجهزة الوزارة على مدار الساعة التصرفات والمناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب بالمدن الساحلية بأقصى طاقة مثل محطه جنوب العلمين التي تخدم مدينتي مطروح والإسكندرية، وكذلك محطة شرب السيوف التي تغذي مدينة الإسكندرية، ومحطتي شرب السويس وبورسعيد.

ووجه سويلم باستمرار التنسيق بين رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري بكل المواقع على مستوى الجمهورية.