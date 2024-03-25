هيئة المساحة تعلن عن نفقات الصرف المغطى في 2800 فدان بأسوان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة في مديرية المساحة بمحافظة أسوان أنها ستعرض الكشوف المشتملة على بيانات ونفقات إنشاء المصارف الحقلية المغطاة، بمنطقة الصرف المغطى، بإحلال وتجديد منطقة شمال شرق فطيرة زمام 2800 فدان، والمشتملة على بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعين بهذه المنطقة.

يمكن الاطلاع على الكشوف حتى بداية أبريل المقبل

وأوضحت الهيئة، وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية فإن الكشوف يتم طرحها بمقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرى العتمور قبلى الملاك، والعتمور بحرى الملاك، والعتمور قبلى الإصلاح، والعتمور بحرى الإصلاح، وجمعية 7 قبلي الملاك، وجمعية حجازه الملاك بمركز كوم أمبو، ويمكن لذوى الشأن الإطلاع على الكشوف المذكورة حتى يوم الثامن ابريل المقبل ويمكن لمن شاء التقدم بمعارضة في قيمة النفقات خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف، وفي حالة انقضاء مدة العرض والاعتراضات دون تقديم أية معارضات أصبحت البيانات نهائية طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1984.