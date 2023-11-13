تطهير مصارف الأمطار في الإسماعيلية استعدادا لفصل الشتاء

تستعد محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الحالية لموسم الأمطار وفصل الشتاء المقبل، بتطهير مصارف المياه في الشوارع الرئيسية، لمنع تكدس الأمطار وتيسير الحركة المرورية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، إن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه برفع حالة الاستعداد في كافة مراكز ومدن المحافظة استعدادا لموسم الامطار.

وأضاف البيان، أنه بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب عملية تطهير للغرف بالشوارع لمنع تكدس المياه.

كما نسقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع عدد من الوحدات المحلية في المراكز عمل تطهير لغرف صرف الامطار على مستوى المحافظة قبل بدء فصل الشتاء رسميا.

الإسماعيلية تحدد أماكن تكدس مياه الأمطار

وحددت محافظة الإسماعيلية أكثر الأماكن التي تتكدس بها الأمطار داخل المدينة كميدان الممر ونفق جمال عبد الناصر في حي ثان الإسماعيلية ومحيط حديقة الشيخ زايد في حي ثان.

كما تتكدس المياه حال سقوط أمطار شديدة في نفق الثلاثيني في قلب مدينة الإسماعيلية، مناشدة للمواطنين بضرورة الحيطة والحذر حال سقوط الأمطار وتكدسها في أي من الشوارع لحين انتهاء أعمال فرق الطوارئ التي ستعمل على رفعها في أسرع وقت.