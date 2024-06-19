«الإفتاء» توضح حكم طواف الوداع للحجاج.. والأدعية المستحبة قبل مغادرة الكعبة

حكم طواف الوداع من الأمور التي تهم كثير من الحجاج في ثالث أيام التشريق، لأنه الخطوة الأخيرة في أداء مناسك الحج، وطواف الوداع هو الطواف الأخير الذي يقوم به الحاج أو المعتمر حول الكعبة قبل مغادرته مكة المكرمة، ويُسمى بطواف الوداع لأنه يُعد وداعًا لبيت الله الحرام قبل رجوع الحجاح إلى بلادهم، واختلف الفقهاء في حكم هذا الطواف، وتستعرض «الوطن» ماذا قالت الإفتاء حول حكم طواف الوداع؟.

حكم طواف الوداع

وقالت دارالإفتاء في فتوى لها حول حكم طواف الوداع، إنّ العلماء اختلفوا فيه على قولين، الأول هو أنه واجب؛ وهو قول فقهاء الحنفية، والحنابلة، ورواية عن الإمام الشافعي، والقول الثاني: أنه سنة؛ وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم.

ولفتت دار الإفتاء خلال حديثها حول حكم طواف الوداع إلى أنه ينفذ طواف الوداع بنفس طريقة الطواف العادي، ويقوم الحاج بالطواف حول الكعبة سبعة أشواط مبتدئًا من الحجر الأسود وينتهي عنده، ويستحب أن يكون الطواف كله في خشوع ودعاء وتذكر لعظمة هذا المكان المقدس.

دعاء طواف الوداع

وأوضحت دار الإفتاء أن الدعاء وذكر الله من الأمور المستحبة التي يمكن للحاج القيام بها خلال طواف الوداع، ومن صيغ الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:

-«اللَّهُمَّ إن البَيْتَ بَيْتُك، وَالعَبْدَ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبدِكَ، وابْنُ أمَتِكَ، حَمَلْتَنِي على ما سَخَّرْتَ لي مِنْ خَلْقِكَ، حتَّى سَيَّرْتَني فِي بِلادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حتَّى أعَنْتَنِي على قَضَاءِ مَناسِكِكَ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فازْدَدْ عني رِضًى، وَإِلَّا فَمِنَ الآنَ قَبْلَ أنْ يَنأى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، هَذَا أوَانُ انْصِرَافي، إنْ أذِنْتَ لي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلا بِبَيْتِكَ، وَلا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فأصْحِبْنِي العافِيَةَ في بَدَنِي وَالعِصْمَةَ في دِينِي، وأحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طاعَتَكَ ما أبْقَيْتَنِي واجْمَعْ لي خَيْرَي الآخِرةِ والدُّنْيا، إنَّكَ على كُلّ شيءٍ قدير».

- اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

- اللَّهُمَّ أنتَ ربِّي لا إلَهَ إلَّا أنتَ خلَقتَني وأَنا عبدُكَ وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطَعتُ أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ وأبوءُ بذَنبي فاغفِر لي فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ.