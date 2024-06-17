دعاء طواف الوداع: «اللهم إن كنت رضيت عنِّي فازدد عنِّي رضا»

دعاء طواف الوداع من أبرز الأدعية التي تهم المسلمين حاليًا، تزامنًا مع اقتراب الحجاج من إنهاء مناسك الحج لعام 1445 هـ، واستعدادهم لمغادرة الحرم الشريف، والعودة لبلادهم، فكيف يودع المحب حبيبه، وماذا يقول؟.. هذا ما تقدمه «الوطن» لقرائها في التقرير التالي.

دعاء طواف الوداع

دعاء طواف الوداع من الأدعية التي تهم الحجاج، باعتباره من الأمور المستحبة والهامة قبل مغادرة مكة، فعند انتهاء المسلم من رحلته وأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف على عرفات، يؤدي الحاج وكذا المعتمر ركعتين في طواف الوداع، وبعدها يردد دعاء طواف الوداع، والذي يتضمن مناجاة الله عز وجل لتقبل مناسكه.

لذلك هناك بعض الأدعية التي يمكن أن يرددها الحاج والمعتمر ضمن دعاء طواف الوداع، منها ما هو مأثور عن عبد الله بن عباس «حبر الأمة»:

- اللَّهُمَّ أنتَ ربِّي لا إلَهَ إلَّا أنتَ خلَقتَني وأَنا عبدُكَ وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطَعتُ أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ وأبوءُ بذَنبي فاغفِر لي فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ

- اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي

دعاء طواف الوداع المستحب

ورغم تواتر العديد من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء طواف الوداع، ولكن هذا الدعاء هو المستحب: «اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وابن عبدك، وابن أمَتِك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، حتى سيرتني في بلادك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عنِّي فازدد عنِّي رضا، وإلّا فمُنَّ الآن، قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدِّل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك، ولا عن بيتك، اللَّهم فاصحبني بالعافية في بدني، والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني».