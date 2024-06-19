ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع في المسجد الحرام (فيديو)

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي اليوم ثالث أيام التشريق؛ لأداء طواف الوداع، بعدما رموا الجمرات الثلاث، وغادروا مِنى قاصدين المسجد الحرام الذي شهد كثافة عالية من الحجاج الذين أتموا حجتهم، حسب ما كشفت صحيفة سبق السعودية.

مشاهد من طواف الوداع بالمسجد الحرام

وذكرت الصحيفة السعودية، أنّه بعد مبيت الحجاج في مِنى، رمى ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فالكبرى، اقتداءً واتباعا لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وكان ضيوف الرحمن المتعجلون قد غادروا مشعر مِنى في وقت سابق أمس ثاني أيام التشريق، بعد رمي الجمرات، ثم اتجهوا إلى المسجد الحرام وأدّوا طواف الوداع، آخر أعمال الحج، ليكملوا بذلك أداء المناسك بأركانها وفرائضها.