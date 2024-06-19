شيماء البرديني: الإبادة في غزة ممنهجة.. والعالم يرفع يده عن مساعدة إسرائيل

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن قطاع غزة يشهد استهدافا مقصودا ومنهجية للإبادة الجماعية، تجاوزت مرحلة قصف المستشفيات والأماكن الاستراتيجية والمناطق التي كان يُعتقد تواجد المقاومة الفلسطينية أو حماس بها، فضلا عن استهداف المنازل والعائلات.

البرديني: العالم لن يصمت أمام الإبادة الجماعية طويلا

وأضافت «البرديني»، خلال حوارها ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ استهداف أفراد من عائلات بعينها يعد تصفية، وعملية الإبادة التي يشهدها القطاع لن يصمت عنها العالم طويلا، خاصة أنّ التقارير البحثية رصدت رفع الغرب يده عن مساعدة إسرائيل، وخروج عدد كبير للغاية من التظاهرات حول العالم، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة والبحث عن حلول جذرية للقضية.

اشتعال التظاهرات في إسرائيل

وأكدت أنّه منذ حل حكومة الحرب الإسرائيلية، اشتعلت التظاهرات في الداخل الإسرائيلي ورفعت عنوانا غريبا للغاية وهو «أنقذوا إسرائيل»، بينما في المقابل يرفع العالم عنوان أشد قسوة وهو «أنقذوا العالم من إسرائيل»، والمشترك في الشعارين هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ففي الشعار الأول يُقصد به أنقذوا إسرائيل من نتنياهو.