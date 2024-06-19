البيت الأبيض يلغي اجتماعا مع إسرائيل.. جدل حول شحنات الأسلحة

ألغى البيت الأبيض اجتماعا مع مسؤولين إسرائيليين كان من المقرر عقده يوم الخميس، حسبما أفاد موقع أكسيوس، بعدما قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة تحجب شحنات الأسلحة من إسرائيل؛ ليلقى ردا واضحا من جانب وزير الخارجية الأمريكي.

تفاصيل إلغاء اجتماع البيت الأبيض

وبحسب التقرير، كان من المقرر أن يكون الاجتماع حوارا استراتيجيا حول إيران، وكان سيحضره مسؤولون من البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالات الاستخبارات، إلى جانب نظرائهم الإسرائيليين.

وفي حديثه لموقع أكسيوس، قال مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه: «هذا القرار يوضح أن هناك عواقب لمثل هذه الأعمال المثيرة»، وأضاف التقرير أن الاجتماع المقرر بين تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ونظيره الأمريكي جيك سوليفان سيمضي قدما دون تغيير، وكذلك زيارة وزير الدفاع الإسرائيل يوآف جالانت للولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

ماذا قال نتنياهو؟

وعن تفاصيل ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد أن أنتوني بلينكي وزير الخارجية الأمريكي قال أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إلغاء القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، ما رفض بلينكن تأكيده، بحسب ما جاء في «سكاي نيوز».

وقال نتنياهو إنه أبلغ بلينكن خلال لقائه معه الأسبوع الماضي بأنه «من غير المعقول أن تحجب واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، مضيفا أن بلينكن أكد له أن الإدارة الأميركية تعمل ليلا ونهارا لإلغاء مثل هذه القيود»، وفقما ذكرت «رويترز».

وردا على نتنياهو، رفض بلينكن الإفصاح عما دار بينه وبين نتنياهو أو تأكيد ما إذا كان قد أعطى له مثل هذه الضمانات التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكنه قال إن شحنات الأسلحة، باستثناء شحنة قنابل كبيرة، تمضي قدما نظرا لأن إسرائيل تواجه تهديدات أمنية من خارج قطاع غزة، مثل حزب الله وإيران.

وأوقفت إدارة بايدن في مايو شحنة قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان، لكن لا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات.