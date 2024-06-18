حدد مجلس الوزراء موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاع الحكومي، التي بدأت 15 يونيو الجاري، وذلك للعاملين في أجهزة الدولة المختلفة والمصالح الحكومية.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحي للموظفين

ووفق ما أعلن المجلس يكون موعد انتهاء إجازة عيد الأضحي للموظفين في القطاع الحكومي، الخميس المقبل، علما بأنّ الإجازة مدفوعة الأجر.

6 أيام إجازة كاملة

وحصل الموظفون في القطاع الحكومي على 6 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر، على أن تستمر أعمال الامتحانات وفق المواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

وبالنسبة للقطاع الخاص، تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم 20 يونيو الجاري، وفق ما حددت وزارة العمل بالنسبة للعاملين في المصالح الحكومية، والوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام.