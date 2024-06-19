شيماء البرديني: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لاستمرار العدوان على غزة

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لاستمرار الحرب على غزة، لافتة إلى أنه رغم طرح عدّة حلول لإنهاء الصراع، إلا أنّ التعنت الإسرائيلي يمنع إنهاء الأزمة.

وأضافت البرديني خلال حوارها ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ ما يحدث على مستوى الشارع الغربي والعربي والإسرائيلي يؤكد أنّ إسرائيل ستدفع ثمن الحرب غاليا، متابعة: «نحن بحاجة الآن إلى تدقيق عملية المفاوضات، وأعتقد أنّ العالم كله أمام مفاوضات الفيصل الوحيد لإتمامها أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه ضمانات إما البقاء أو الخروج الآمن، وفي حالة الغليان التي تصيب العالم بأسره لا ضمانات لشخص مثل نتنياهو ومن يدعمه».

وتابعت أنّ الجهود الشعبية والرسمية المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين لن تتوقف وتظهر في كل موقف مصري، مشيرة إلى أنّ هناك عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين داخل مصر قضوا فترة العيد وسط المصريين، وهذه محاولة لتخفيف الجراح والتذكرة بأنّ الحرب الدائرة في قطاع غزة هي حربنا جميعا.

وأوضحت: «في صلاة عيد الأضحى وأمام الكعبة المشرفة، عدد كبير من المصريين كان دعاءهم الأول للبيت والأسرة بينما الدعاء الثاني لأهالينا في فلسطين».

إجراءات الدولة لتسهيل الحج

وعن الإجراءات التي نفذتها الدولة لتسهيل الحج وحماية الحجاج المصريين، قالت إنّ الحكومة المصرية والجهات المسؤولة طوال الوقت تخاطب الحجاج بالالتزام بالقواعد، واتباع الإرشادات العامة للسفر، متابعة: «شهدنا لأول مرة قيام عدد ضخم من الحجاج حول العالم بفكرة حج الزيارة، والأزمة التي نتج عنها بسببه».

وأضافت أنّ الدولة المصرية كانت تهتم بالحالة الصحية للحجاج، وتوفير الأدوية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وكان هناك متابعة ورسالة يومية تجرى مع الحجاج سواء حج الجمعيات أو الحج السياحي أو غيرها من البعثات الرسمية، وخلال ساعات سنرى مشاهد بدء عودة وفود الحجاج ومظاهر الفرح والسرور في المطار.

جهود التحالف الوطني في عيد الأضحى

وبالنسبة لجهود التحالف الوطني في عيد الأضحى المبارك، قالت «البرديني»، إنّ التحالف الوطني طريق صناعة الخير، والمجتمع المصري خير ومعطاء، ولكن العطاء كان يتم بصورة غير منظمة، ولكن مع بدء عمل التحالف أصبح يوجد قاعدة بيانات للأولى بالرعاية والقرى والأسر المحتاجة، ويأتي ذلك بالتنسيق مع حياة كريمة، مؤكدة أنّ قطار الخير أصبح يصل إلى مستحقيه.